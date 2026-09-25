Lăcrămioara Perijoc, în premieră la REALITATEA PLUS: „Ce sacrifică un sportiv de performanță?”

Scris de Catalina Anghel Publicat: 25 sept. 2026, 10:14

Campioana Lăcrămioara Perijoc este invitata unei noi ediții a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde vorbește deschis despre prețul succesului în sportul de performanță și sacrificiile din spatele rezultatelor obținute în ring.

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