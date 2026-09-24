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Gheorghe Ștefan "Pinalti", dezvăluiri explozive la Culisele Statului Paralel, de la ora 20:55
Publicat24 sept. 2026, 16:54
SursăRealitate Plus
Cutremur pe scena politică! Dezvăluirile nopții vin în direct la Culisele Statului Paralel! Fostul finanțator PDL, Gheorghe Ștefan „Pinalti”, aruncă în aer numirea lui Siegfried Mureșan!
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