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Gheorghe Ștefan "Pinalti", dezvăluiri explozive la Culisele Statului Paralel, de la ora 20:55

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Scris deRealitatea.NET
Publicat24 sept. 2026, 16:54
SursăRealitate Plus

Cutremur pe scena politică! Dezvăluirile nopții vin în direct la Culisele Statului Paralel! Fostul finanțator PDL, Gheorghe Ștefan „Pinalti”, aruncă în aer numirea lui Siegfried Mureșan!

Aflați cum au ajuns sacoșele pline cu bani din dosarul Microsoft direct la premierul desemnat! Caracatița din spatele Puterii: de la sprijinul primit de Mureșan de la penala Monica Macovei, până la planul secret de a o aduce pe Laura Codruța Kovesi direct în Guvern!

Cum i-a netezit Mureșan drumul „Zeiței Anticorupție” către șefia Parchetului European și ce interese de la Bruxelles se joacă acum pe masa Guvernului?

Toate detaliile incendiare care pot schimba totul, expuse în exclusivitate! Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu. Astă-seară, de la 20.55, doar la Realitatea PLUS!

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