Traian Băsescu îl critică pe Moșteanu: „E caraghios!”

„Îmi pare inadmisibil că tolerăm la nesfârșit tipul acesta de activitate indiferent de unde vin dronele. Odată intrate în spațiul aerian românesc ele ar trebui doborâte pentru a proba că avem capacitatea să o facem.” a mai spus Traian Băsescu. De asemenea, a adăugat: „Cât timp nu vom reacționa corespunzător situației de încălcare ilegală a spațiului aerian o să avem tipul acesta de șicanare.” susține fostul președinte al României.

Mai mult, a criticat dur modul în care rezistul Moșteanu a gestionat situația.

„Spunem la televizor: am ridicat F16, am ridicat eurofighter ca și cum le-am ridicat noi cu brațele, dar asta e o atitudine caraghioasă, nu îmi spune nimic mie ca pensionar, ca cetățean faptul că eroii militari au ridicat avioanele. Mi-ar spune ceva dacă aș afla că o dronă intrată ilegal a fost doborâtă”, a mai declarat Traian Băsescu.