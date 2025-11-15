Într-o intervenție televizată, fostul președinte Traian Băsescu a comparat gestionarea crizei economice actuale de către premierul Ilie Bolojan cu propriile sale măsuri din trecut.

Băsescu a subliniat că, în timp ce el a ales să reducă drastic cheltuielile bugetare și fondul de salarii al angajaților din sectorul public, el nu s-a atins de sectorul privat și de salariile acestuia.

„Ce face Bolojan este un alt drum decât cel pe care l-am ales eu,” a afirmat Băsescu, avertizând că majorările de taxe aplicate companiilor în perioade de recesiune pot avea efecte severe și pot adânci dificultățile economice.

Fostul președinte se declară dezamăgit că nu vede încă un „salt spre bine” și avertizează asupra riscului de a intra într-o criză economică.

În privința unei eventuale demiteri, Băsescu a exclus varianta unei moțiuni de cenzură, susținând că nimeni nu ar dori să preia responsabilitatea. Totuși, el a subliniat că o demisie a premierului Bolojan ar declanșa o criză politică care ar agrava și mai mult condițiile în care România se împrumută.

Băsescu a atras atenția și asupra creșterii rapide a datoriei publice, estimând că aceasta va ajunge la 62% din PIB până la finalul anului, crescând cu încă 39 de miliarde de euro. „Marea problemă sunt dobânzile pe care le plătim anual,” a avertizat el, precizând că România plătește în acest an circa 10 miliarde de euro doar pentru serviciul datoriei.