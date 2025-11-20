„S-ar putea anul viitor să nu mai putem împrumuta cât avem nevoie și, din acel moment, va urma dezastrul, dezastru care va însemna să nu poți plăti salarii, pensii, să nu poți plăti datorii, rambursa, și o să începem să facem precum Grecia, adică ne vindem active extrem de importante. Nu poți să lovești cetățeanul și cu taxe, și cu reducerea veniturilor.(...) Cred că este o gestionare defectuoasă a priorităților. După părerea mea, trebuia făcută ori una, ori alta, ori creșterea taxelor, ori reducerea cheltuielilor. Ei le fac simultan și pe una, și pe alta. E imposibil să fie suportat acest tratament de către familii, că nu toți câștigă 11.000 de lei pe lună. Cei mai mulți câștigă 4.000 de lei, au doi copii, au rate.”

SURSĂ: DECLARAȚIE ÎN PRESĂ