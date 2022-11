Un amendament la noua ordonanță din energie schimbă radical modul de taxare pentru companii. Astfel, la calcul nu se mai ține cont de toate cheltuielile producătorilor de energie din surse regenerabile. Spre exemplu, cheltuielile cu energia cumpărată de la alți producători, în zilele în care producția proprie este mai scăzută.

"In formula de calcul privind supraimpozitarea producatorilor de energie nu mai sunt luate in calcul cheltuielile cu achizitia de energie si cheltuielile cu dezechilibrele.

Noi vom achizitiona energie de pe bursa pentru a respecta contractele. In momentul in care nu este insorit si nu bate vantul, si vom cumpara energie, de exemplu, la un pret mediu de 1.100 de lei. Vom vine tot la 1.100 de lei. Vom plati impozit 1.100 de lei, vom incasa 450 de lei in final, deci o pierdere de 650 de lei pentru fiecare mw", spune MIHAI VERSESCU, director general Patres.



Reprezentanții producătorilor de energie din surse regenerabile avertizează că importante capacități de producție vor intra în faliment, în plină criză. Specialiștii spun că atât țara noastră, cât și întregul continent, trec printr-un moment în care nu ne putem lipsi de niciun megawatt de energie.



"E clar ca pot sa apara situatii in care sa nu isi acopere costurile, dar in conditiile astea fiecare producator isi ia masurile de rigoare: scade salariile - costul personalului face parte din costul energiei - isi reduce rpobabil costurile de intretinere. Sunt masuri temporare ca sa faca fata la asemenea limitari.

Asta nu inseamna ca toate centralele bazate pe energie regenerabila e posibil sa intre in faliment", a declarat ION PURICA, expert în energie.



Noua ordonanță de urgență ar putea scădea din producția țării 4.400 de megawatti oră de curent. Zilele trecute, energia eoliană acoperea 40% din consumul de energie electrică.