"Operațiunile de executare a celor care nu se conformează progresismului, neomarxismului și soroșismului au fost executate pas cu pas de Macron.

Președintele Franței a reușit astfel să își pună la Cotroceni un om de încredere și de asemenea să plaseze în persoana premierului tot un om de încredere al Palatului Elisse.

Ce se va întâmpla cu aceștia acum când în Franța totul se prăbușește. Șandramaua cade chiar dacă nu îl distruge sub dărâmăturile ei pe Macron. Acesta va rămâne președinte dar va fi un președinte probabil doar decorativ în perioada următoare", a declarat Sorin Roșca Stănescu.