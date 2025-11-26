Sondaj de ultimă pentru oră pentru Primăria Capitalei: cum vor să răstoarne clasamentul? De ce se tem partidele puterii?

Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu

Un sondaj de ultimă oră realizat de AtlasIntel indică o schimbare importantă în cursa pentru Primăria Capitalei. Rezultatele cercetării sociologice arată o competiție extrem de strânsă între principalii candidați, diferențele fiind de doar câteva zecimi de procent. În acest context, partidele aflate la putere încep să manifeste tot mai multă îngrijorare, în special în privința ascensiunii candidatei independente Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu crește în preferințele bucureștenilor

Ciprian Ciucu - 19,2%

Daniel Băluță - 18,6%

Cătălin Drulă - 18,1%

Anca Alexandrescu - 17,9%

Ana Ciceală - 7,1%

Virgil Alexandru Zidaru ,,Makaveli" - 2,8%

Vlad Gheorghe - 2,6%

George Burcea - 0,2%

Alt candidat - 3,5%

Vot nul - 4,6%

Nu știu - 5,1%

Metodologie: Sondajul a fost realizat de AtlasIntel la comanda Hotnews, în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane, prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de ±2 %, la un grad de încredere de 95%.

 

 