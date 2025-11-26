Anca Alexandrescu crește în preferințele bucureștenilor
Ciprian Ciucu - 19,2%
Daniel Băluță - 18,6%
Cătălin Drulă - 18,1%
Anca Alexandrescu - 17,9%
Ana Ciceală - 7,1%
Virgil Alexandru Zidaru ,,Makaveli" - 2,8%
Vlad Gheorghe - 2,6%
George Burcea - 0,2%
Alt candidat - 3,5%
Vot nul - 4,6%
Nu știu - 5,1%
Metodologie: Sondajul a fost realizat de AtlasIntel la comanda Hotnews, în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane, prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de ±2 %, la un grad de încredere de 95%.