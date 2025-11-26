Anca Alexandrescu, într-o piață din Sectorul 2. Candidata independentă la alegerile pentru Primăria București cumpără produse românești - VIDEO

Candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a făcut o oprire într-o piață din Sectorul 2, unde a stat de vorbă cu comercianții și a achiziționat mai multe produse locale. Momentul a fost surprins într-un clip video publicat pe rețelele de socializare.

Anca Alexandrescu, în vizită la o piață din Sectorul 2: a cumpărat produse tradiționale românești

„Mulțumesc pentru cârnați, sunt afumați? Să știți că o să-i bag la congelator pentru că eu țin post și îi mănânc de Crăciun. Mulțumesc din suflet. Doamne ajută. Vreau cașcaval pane și vreau niște friptură de vită fragedă pentru copii. Doamne ajută!”, a zis jurnalista Anca Alexandrescu în cadrul unei carmangerii situate într-o piață din Sectorul 2 al Capitalei.

În timpul vizitei, jurnalista a intrat într-o carmangerie, unde a discutat cu vânzătorii și a primit câteva produse tradiționale.

Oamenii au întâmpinat-o cu bucurie și i-au transmis că o susțin în cursa pentru primăria Capitalei.

