Anca Alexandrescu, în vizită la o piață din Sectorul 2: a cumpărat produse tradiționale românești

„Mulțumesc pentru cârnați, sunt afumați? Să știți că o să-i bag la congelator pentru că eu țin post și îi mănânc de Crăciun. Mulțumesc din suflet. Doamne ajută. Vreau cașcaval pane și vreau niște friptură de vită fragedă pentru copii. Doamne ajută!”, a zis jurnalista Anca Alexandrescu în cadrul unei carmangerii situate într-o piață din Sectorul 2 al Capitalei.

În timpul vizitei, jurnalista a intrat într-o carmangerie, unde a discutat cu vânzătorii și a primit câteva produse tradiționale.

Oamenii au întâmpinat-o cu bucurie și i-au transmis că o susțin în cursa pentru primăria Capitalei.