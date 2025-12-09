La ora 10:00 se reunesc social-democrații în prima ședință a liderilor partidului după alegerile pentru Primăria Capitalei.

Este o ședință în care ne așteptăm să se discute inclusiv despre tensiunile din Coaliție, pentru că - spun surse de la vârful partidului - că se ia în calcul în momentul de față ieșirea de la guvernare și trecerea în Opoziție, în condițiile în care am văzut rezultatele de la alegerile pentru primărie, care arată că tot mai multe voturi merg înspre Opoziție.

Deci, social-democrații iau în calcul inclusiv scenariul ruperii Coaliției și plecării de la guvernare și ne așteptăm să existe discuții și pe această temă.

Trebuie să existe discuții și despre rezultatul pe care partidul l-a obținut în aceste alegeri. Și vine această ședință cu foarte puțin timp înainte de o ședință de Coaliție, o ședință cu liderii tuturor partidelor care trebuie să aibă loc zilele viitoare. Va fi prima ședință de Coaliție nu doar după alegerile pentru Primăria Bucureștiului, ci și din ultimele săptămâni, pentru că de ceva zile bune toate negocierile între liderii partidelor sunt suspendate, tocmai din cauza tensiunilor care sunt în momentul de față în interiorul Coaliției.