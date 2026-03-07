Se pregătește debarcarea lui Ilie Bolojan! Scenariile luate în calcul de politicienii momentului

Sursă: Realitatea PLUS

Se pregătește schimbarea Guvernului! Liderii PSD se reunesc luni ca să decidă dacă mai rămân sau nu la guvernare, dar și în ce formulă. Pe masă sunt mai multe scenarii, potrivit Realitatea PLUS.

Potrivit informațiilor din interiorul partidului, toate scenariile sunt luate în calcul în acest moment. Printre variantele discutate se află inclusiv continuarea actualei formule de guvernare, însă tensiunile apărute în ultimele zile în interiorul coaliției au deschis discuții și despre alte posibile schimbări.

PSD ar putea cere schimbarea premierului

Unul dintre scenariile analizate este ca social-democrații să ceară înlocuirea actualului premier, Ilie Bolojan. Posibilitatea a fost menționată inclusiv de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a sugerat că liberalii ar putea veni cu o altă propunere pentru funcția de prim-ministru. În acest context, PSD ar putea solicita partenerilor din PNL să desemneze un nou premier pentru a continua colaborarea în cadrul coaliției.

Discuții și despre scoaterea USR de la guvernare

O altă variantă aflată pe masa discuțiilor este eliminarea USR din actuala formulă de guvernare. Acest scenariu a fost vehiculat în ultimele luni în interiorul coaliției, în contextul tensiunilor dintre partidele aflate la putere. Nu este exclus nici scenariul în care PSD ar decide să iasă de la guvernare, ceea ce ar putea duce la ruperea coaliției.

În cazul unei astfel de decizii, sunt luate în calcul mai multe variante: formarea unui guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților, organizarea de alegeri anticipate sau chiar formarea unei noi majorități parlamentare. În același timp, liderii AUR au anunțat că ar fi dispuși să intre la guvernare în cazul în care actualul executiv ar cădea.