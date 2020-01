Se majorează prețul facturilor la energie electrică? Ministrul Economiei răspunde

”Liderii PSD au inceput sa fie raspandaci de fake news-uri! In loc sa isi vada de concediul de bugetar de lux, asa cum ii sade bine unui social democrat, presedintele PSD Mehedinti (care face parte si din conducerea colectiva a PSD - aia “reformata” cica) minte ca se majoreaza pretul facturilor la energie electrica. Si cum anunta el asta? Cu o stire din ianuarie 2015! Cand, apropo, domnule Aladin la guvernare era tot PSD, nu PNL! In orice caz, stimati romani asa cum am anuntat si eu, dar si ANRE, pretul la energie electrica nu va fi majorat de la 1 ianuarie 2020!

P.S. Aladine nu te mai fa de rusine!”, a scris ministrul Economiei, Virgil Popescu, pe Facebook.

Postarea lui Aladin Georgescu:

"Consumatorii casnici şi IMM-urile vor plăti facturi, în medie, cu 1,8% mai mari în acest an din cauza legii care exceptează de la plata certificatelor verzi marea industrie, potrivit studiului de impact aflat la dispoziţia ANRE.

La acest procent se adaugă majorarea de 0,26% deja anunţată de ANRE la sfârşitul anului trecut, provenită din liberalizarea pieţei de energie electrică pentru casnici şi majorarea tarifelor de distribuţie, ceea ce duce ca majorarea tarifului la curent din acest an să se apropie de 2% în acest an.

Prima factură în care se va evidenţia distinct impactul legii care exceptează marea industrie de la plata certificatelor verzi este februarie, legea producând efecte de la 1 ianuarie". (citat dintr-un articol din 2015)