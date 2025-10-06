Potrivit avocatei, în februarie, când Klaus Iohannis a demisionat din funcția de președinte, s-a mai întâmplat un eveniment care a trecut neobservat la vremea respectivă.

„Pe 12 februarie, ziua în care Klaus Iohannis și-a dat demisia din funcția de președinte, a fost inventat, a fost deschis un domeniu (virtual) romaniaonesta.ro, de către o persoană fizică. Deci numele partidului (care-l va susține pe Nicușor Dan - n.r.) va fi România Onestă și va folosi echipa de consilieri aduși azi la Cotroceni pentru a dezvolta acest partid,” a declarat Ingrid Mocanu.

Potrivit scenariului prezentat, Ludovic Orban și Eugen Tomac ar fi fost cooptați în echipa de consilieri cu un scop precis: cooptarea partidelor pe care aceștia le conduc în noul proiect politic.

„De ce i-a luat pe Ludovic Orban și pe Tomac în această echipă? Pentru ca partidele domniilor lor – Forța Dreptei și PMP – să fie absorbite de noul partid sau acesta să fie construit pe scheletele celor două,” a mai spus Mocanu.

Personaj controversat, pe lista de consilieri a lui Nicușor Dan. A fost concediat din funcția de secretar de stat în 2018 pentru conflict de interese

Scopul final? Crearea unui vehicul politic care să-l susțină pe Nicușor Dan pentru un viitor mandat prezidențial, în eventualitatea unor alegeri, la termen sau anticipate.

„Nicușor Dan urmărește să aibă un partid care să-l propulseze pentru următorul mandat și pe care domnia sa, în eventualitatea că va putea declanșa alegeri anticipate – pentru că știm foarte bine că președintele are un rol decisiv în această procedură – să aibă un partid pregătit cu care să intre în luptă și cu care să ia voturi de la PNL, pentru că USR este prea extremist, are o oarecare alură de cultură woke, iar ND își dorește un partid mai tradiționalist, mai orientat spre dreapta, cu care să ia electoratul nemulțumit de dreapta, care nu poate vota cu PNL, dar nu poate vota nici cu USR, pentru că Bolojan, deși lider PNL, s-a poziționat ca și cum ar fi al USR,” a concluzionat Ingrid Mocanu.

Luni, Nicușor Dan și-a numit, lânoi consilieri prezidențiali. Pe această listă se regăsesc nume deja vehiculate în spațiul public, cum ar fi cel al lui Marius Lazurca, Valentin Naumescu, Ludovic Orban sau Eugen Tomac.

