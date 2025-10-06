Despre Vlădică s-a speculat că are legături cu firmele de armament americane, lucru care i-a adus concedierea din funcția de secretar de stat în 2018 pentru conflict de interese.

În ciuda controverselor din jurul acestuia, Florin-Lazăr Vlădică a fost numit șef la conducerea Oficiului Informații Integrate din cadrul Departamentului Securității Naționale de Ilie Bolojan, la scurt timp după ce devenise președinte interimar. Omul pus șef peste serviciile secrete a fost surprins alături de Victor Ponta la învestirea lui Donald Trump din luna ianuarie.

Florin Lazăr Vlădică este un fost secretar de stat în ministerul apărării. Acest politician din zona firmelor de apărare este extrem de controversat, după ce a fost concediat în urma unui conflict de interese.

Florin Lazăr Vlădică a atribuit în mandatul său de la ministerul Apărării Naționale un contract de 3,9 miliarde de dolari companiei americane Raytheon, de la care s-a cumpărat sistemul de rachete Patriot. Contractul a fost negociat astfel încât statul român să nu beneficieze de offset.

După ce a părăsit MApN, Vlădică a fost contractat tocmai de compania americană Raytheon pentru a-i reprezenta interesele în România, unde aceasta a finalizat achiziția bateriilor de coastă NSM. O afacere contestată de competitori, pentru care Ministerul Apărării Naționale va plăti minim 286 milioane de dolari, tot fără offset.

