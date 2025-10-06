Naumescu a vorbit despre acest lucru luna trecută într-un interviu acordat jurnaliștilor.

”Eu nu urmăresc deloc Realitatea TV. Dar citesc, desigur, referiri care apar cu privire la acest post de televiziune pe platforme mediatice. Spuneam că în fiecare stat există legislație și există instituții responsabile pentru aplicarea legii. Nu este rolul meu să spun ce trebuie să se întâmple la Consiliul Național al Audiovizualului, ce post trebuie să închidă și ce post să țină deschis, nu sunt expert în mass media”, a declarat Valentin Naumescu.