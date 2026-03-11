Scandal pe banii pentru românii săraci. Stenograme din coaliție: „De 30 de ani nu s-a făcut așa ceva.”

Sursă: Realitatea PLUS

Scandal in ședința Coaliției pe banii pentru pensionari și pentru românii vulnerabili. Ilie Bolojan insistă să ceară PSD să vină cu variante pentru finanțarea ajutoarelor pentru aceste categorii.

Grindeanu vrea bani pentru românii săraci

Ilie Bolojan: „Sunt de acord să rezolvăm aceste situații, dar trebuie să o facem din fonduri europene. Nu e o problemă că cineva nu vrea să le facă, ci una de surse de finanțare și de echilibre bugetare”

Sorin Grindeanu : „La mine nu se schimbă nimic. Duminică am Consiliu”.

Varujan Pambuccian: „Îi dau dreptate total. Este o problemă serioasă.”

Dan Motreanu: „De 30 de ani nu s-a făcut așa ceva.”

Ilie Bolojan : „Eu nu am fost la multe coaliții, dar anul trecut, tot în această sală, s-au decis toate lucrurile.”

Varujan Pambuccian: „Lăsând toată gluma la o parte, situația politică care se creează este explozivă.”

Sorin Grindeanu: „Dacă mâine PSD votează pentru buget, scad dobânzile?”

Alexandru Nazare: „Contează declarațiile publice, firește.”

Varujan Pambuccian: „Noi suntem de acord cu bugetul.”

Ovidiu Ganț : „În Germania se discută contractul de coaliție și pe urmă se merge la Guvern.”

Ilie Bolojan: „De discutat am discutat în repetate rânduri. Am solicitat la toate întâlnirile să găsim o formulă prin care să plecăm cu o înțelegere și cu niște reguli pe care să le respectăm cu toții. Altfel n-am făcut nimic. Dar asta este situația.”

sursa - Stenograme ședința Coaliției