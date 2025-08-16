Robert Turcescu, atac dur la binomul Bolojan-Dan: Premierul, huiduit pentru că e o catastrofă; președintele, dacă participa, era și mai huiduit

Robert Turcescu critică dur binomul Nicușor Dan - Ilie Bolojan. Jurnalistul susține că actualul președinte nu a participat la Ziua Marinei din teama de a da ochii cu românii. Mai mult, Turcescu a declarat că și Nicușor Dan ar fi fost huiduit la fel ca Ilie Bolojan. 

"Cum, ma, sa nu te duci la Ziua Marinei si in primul an al tau de presedintie? Sa participi ca presedinte la Ziua Marinei nu e un moft, e un semnal extraordinar de important pentru corpul ofiteresc, in general. E, simbolic vorbind, extraordinar de important, mai ales ca Ziua Marinei pica si in zi de mare sarbatoare ortodoxa.

Am vazut niste aparatori ai lui Nicusor Dan spunand: <<Da, domne, n-a venit ca Iohannis la Ziua Marinei sa faca parada cu ochelarii Aviator>>. El s-a dus la Sambata de Sus impreuna cu Mirabela, cu concubina, si cu copiii.

Cand l-ati vazut, ma, ultima oara pe Nicusor Dan la Sfanta liturghie, duminica, si unde, in Bucuresti? Asa, ca idee...

Bolojan a fost huiduit la Ziua Marinei. De ce a fost huiduit? Pentru ca e o catastrofa, iar Nicusor Dan - daca participa si el la Ziua Armatei - era si mai huiduit", a declarat Turcescu. 