Reziștii care visează boți în alegeri vor să digitalizeze cu A.I Africa
„România este pregătită să sprijine noi inițiative în agricultură, energie verde, digitalizare, inteligență artificială și sănătate, consolidând proiectele existente și extinzând cooperarea tehnică cu partenerii africani”, a transmis Oana Țoiu la summitul internațional.
Asta deși, în țară, toți reziștii de la putere spun că România a fost atacată cibernetic, dar anunță acum că pot digitaliza și alte țări, chiar dacă instituțiile noastre funcționează cu o tehnologie precară.
Declarația Oanei Țoiu a fost făcută în Capitala Angolei, țară din sud-vestul Africii.