„În acest moment, în statul român nu există o bază de date la zi în care sunt toate informaţiile legate de angajaţii din administraţia publică locală. Să ştie premierul, să ştie miniştrii, dacă au nevoie, deschid calculatorul şi ştiu la zi câte posturi sunt ocupate. Fiindcă se ştie câte posturi au fost aprobate la începutul anului, se ştie în februarie prefecţii ce ordine au emis pentru fiecare autoritate locală. Dar, de acolo până în 4 septembrie, nimeni nu ştie exact în fiecare judeţ, în fiecare localitate, câte posturi sunt vacante, câte posturi au fost desfiinţate, înfiinţate, nu ştii la zi. (…) Şi nu există o standardizare de raportare. Unii raportează într-un fel, alţii în alt fel. Şi de aceea e această amânare de două săptămâni, pentru că trebuie să ştii pe ce date calculezi, altfel sigur că nu ai cum să iei decizii corecte, juste”, a declarat Kelemen Hunor la RFI.

El a susţinut că sunt două judeţe „care se comportă diferit” faţă de celelalte - Mureş şi Sălaj, "unde nu apare niciun angajat la prima raportare că ar lucra cu fonduri europene", ceea ce - spune el - este exclus.

"Deci până când nu reuşim să vedem exact de unde plecăm, e greu să dai o decizie justă, corectă”, a arătat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, prefecţii ar trebui să treacă de la Ministerul de Interne la Ministerul Dezvoltării, pentru că „acolo se face administraţie locală”.

„La Ministerul Dezvoltării se află doar datele din februarie. (…) Din punctul meu de vedere, prefecţii ar trebui să treacă „cu arme, cu bagaje” la Ministerul Dezvoltării – acolo se face administraţie locală. Internele au foarte multă treabă. Eu de mâine aş muta direcţia cu prefecţii de la Interne la Dezvoltare. (…) Pe termen mediu, după ce trecem de aceste probleme legate de deficit şi care sunt urgenţele legate de investiţii, trebuie să rezolvăm acest lucru, pentru că nu se poate în statul român, în 2025, să nu ai posiblitatea să lucrezi într-o coaliţie şi mai departe în guvern cu date exacte”, a precizat Kelemen Hunor la RFI.

Acesta a mai spus că proiectul privind administraţia publică va fi finalizat în aproximativ două săptămâni.

„Cred că am depăşit acel moment de duminică şi, în două săptămâni, vom avea şi acest proiect pe administraţia publică locală şi nu numai, fiindcă acolo există şi trebuie să rămână şi o prevedere care să spună ce se va întâmpla în administraţia centrală. Dincolo de reducerile de angajaţi, lucrurile cele mai importante, sigur, se referă la o funcţionalitate mai bună, şi asta e cel mai important, fiindcă să tai locuri de muncă nu este reformă, să creşti taxele nu e reformă. Reformă e când schimbi funcţionarea sistemului”, a transmis liderul UDMR.