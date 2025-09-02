Ședință de Coaliție, în prezența lui Nicușor Dan, cu multe semne de întrebare. La cererea președintelui de a-i fi dezvăluit care este impactul asupra bugetului în urma reformelor lui Ilie Bolojan, premierul nu a știut să prezinte cifre concrete.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, discuția de astăzi s-a axat pe reforma administrației publice locale, având în vedere că Bolojan nu a reușit să ajungă la niciun consens cu Coaliția privind modificările pe care voia să le facă.

În timpul discuțiilor, Nicușor Dan l-a întrebat pe premierul Ilie Bolojan care este impactul propunerii făcute chiar de acesta, impactul disponibilizărilor care ar urma să crească la 45%, iar premierul nu ar fi știut să răspundă în cifre. Prin urmare, în acel moment, Nicușor Dan i-a calculat pe loc impactul bugetar, care ar fi undeva în jurul a 1,2 miliarde de lei.

Ilie Bolojan a rămas să facă o analiză corectă a acestei reforme pentru că așa spun sursele că i-ar fi cerut președintele și să vină cu altă variantă, una plauzibilă, după ce el ceruse ca disponibilizările în instituțiile publice locale să crească la 45%, și nu la 25%, așa cum era inițial agreat în coaliție.