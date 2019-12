Reacţia lui Cozmin Guşă după ce a primit trofeul "Omul de Fier"

În cadrul aceluiași eveniment, au fost premiați și marii actori Dorel Vișan și Draga Olteanu Matei.

Cozmin Guşă a vorbit la Realitatea Plus despre această distincţie.

"Imi pare tare rau ca n-am putut sa ajung in aceasta seara si dupa amiaza extrem de placute. Am urmarit cat a transmis Realitatea si este un eveniment de exceptie, atatia prieteni valorosi acolo, dar mi se intorc copiii acasa. Amandoi copiii mei au venit in vacanta, nu i-am vazut de saptamani bune, chiar luni si nu am putut sa fiu prezent. Imi pare tare rau, pentru ca este un gen de eveniment pozitiv si plin de continut.

In aceasta seara este nu doar un moment de normalitate, de promovare a valorilor, ci si de amintire la 30 de ani de la asa-zisa Revolutie, termen cu care eu nu sunt de acord. A fost si Revolutie, dar nu putem sa definim ca a fost doar Revolutie. De acolo, de la Pitesti, experimentul tragic, fenomenul Pitesti care este reliefat in acel film pe care sunt foarte curios sa il vad. Am citit mult despre asta. Cand am citit cartea lui Virgil Ierunca m-am cutremurat", a explicat Cozmin Guşă.

Apoi a continuat: "Faptul ca in Romania, la Pitesti, s-a petrecut probabil cel mai groaznic experiment de martelare psihologica si intelectuala ne da posibilitatea sa ne gandim la 30 de ani de la acele evenimente ca n-am invatat nimic, de fapt, nici din ce s-a intamplat la Pitesti din 1949 incolo, desi literatura mondiala de specialitate analizeaza acest lucru nu doar in interiorul Europei, ci in SUA, mai putin in Asia, dar chiar si in America de Sud.

Acum le multumesc foarte mult gazdelor pentru cinstea pe care mi-au facut-o, m-au apreciat ca fiind un om de fier. Le promit sa fiu nu doar de fier, ci si de otel, si de cauciuc, in sensul in care indiferent cat de mari vor fi provocarile si cat de dure vor fi luptele, voi reveni mereu in forma asta. Mai buna, mai rea, mai antipatica sau mai simpatica, perfecta sau imperfecta".

"Premiul asta are o semnificatie mare pentru mine. Aceasta normalitate a gandirii, acest exercitiu de admiratie si alte lucrurii prezente in aceasta tara pot sa fie ingredientele unui medicament complex pentru spiritul acestei natiuni aproape cazute la pamant.

Cat de slabi am fost si noi in acesti 30 de ani, de n-am putut sa punem o şină normala si sa avem si locomotiva la acest tren care se numeste Romania si am ramas prada acelor experimente de la Pitesti. Am ramas, practic, sub semnul asta cu care au fost idoctrinati toti.

Astazi, violenta verbala, tarnosirea caracterelor caracterelor slabe, aia puternici sunt putini, a ramas cuvantul de ordine in viata publica romaneasca", a mai spus Guşă.