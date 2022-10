"PSD consideră că anunţul Parchetului European (EPPO), care a confirmat că are în curs de desfăşurare o investigaţie cu privire la achiziţia de vaccinuri COVID-19 în Uniunea Europeană, era unul aşteptat. PSD susţine însă că, pe lângă cercetarea circumstanţelor în care s-a negociat şi s-a încheiat contractul cadru la nivelul Comisiei Europene, o parte consistentă a anchetei trebuie să vizeze motivele care au stat în spatele deciziei miniştrilor USR de a achiziţiona o cantitate uriaşă de vaccinuri în 2021. Deciziile sunt de neînţeles, în condiţiile în care la acel moment România avea deja comenzi ferme pentru un număr de doze ce acoperea vaccinarea de două ori, cu schema completă, a întregii populaţii eligibile din România", anunță PSD într-un comunicat de presă.

Parchetul european a confirmat vineri că desfăşoară o investigaţie privind achiziţia de vaccinuri anti-COVID în Uniunea Europeană. Ancheta vizează mai multe plângeri privind modul în care Comisia Europeană ar fi realizat achiziția centralizată de vaccinuri, cât și achizițiile făcute ulterior de diverse țări de la Comisie. Potrivit datelor oficiale, Comisia Europeană a încheiat contracte pentru 4,2 miliarde de doze de vaccinuri împotriva COVID-19, iar până pe 7 septembrie 2022 au fost livrate 1,7 miliarde de doze. România a cumpărat, în total, 100 de milioane de doze de vaccin pentru o populație de 18 milioane de oameni. Ministrul Sănătății - Alexandru Rafila a anunțat la sfârșitul lunii septembrie că România a a distrus până acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar alte 3 milioane expiră până la sfârşitul acestui an. DNA a început de acum un an o anchetă masivă de verificare a achiziției de vaccinuri anti-COVID. Cercetările, desfășurate in rem, sunt pentru abuz în serviciu cu primire de foloase necuvenite.

”Sperăm ca Parchetul European să cerceteze dacă această achiziţie aberantă, care a provocat un prejudiciu de 1 miliard de euro pentru bugetul României, are sau nu în spate alte motivaţii decât cele legate de sănătatea publică”, mai susțin social-democrații.



"Nici până la această oră, reprezentanţii USR din Guvern, Dan Barna, Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă, alături de fostul premier Florin Cîţu, nu au putut să dea explicaţii pertinente care să justifice această achiziţie, realizată în condiţii complet dezavantajoase pentru ţara noastră.

La acea dată existau deja informaţii legate de faptul că populaţia României manifestă o reţinere mai mare la vaccinarea COVID faţă de restul Europei şi nu se discuta nici despre dozele booster, nici despre vaccinarea copiilor şi adolescenţilor sub 18 ani, ceea ce face şi mai suspectă achiziţia supradimensionată de vaccinuri COVID. Mai mult, la acea dată, România încă avea posibilitatea să refuze intrarea într-un nou contract", se mai arată în comunicatul PSD.