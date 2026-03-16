PSD ar putea întoarce spatele coaliției: Daniel Zamfir anunță un posibil vot fără Bolojan și USR

Sursă: Realitatea PLUS

Liderul senatorilor PSD anunță că va vota pentru o coaliție fără Bolojan și USR. Daniel Zamfir a spus în exclusivitate la ediția specială a știrilor „Prime Time News” că social-democrații nu mai pot susține un premier „care are o politică falimentară”. Mai mult, șeful senatorilor a dezvăluit că membrii PSD se vor întâlni imediat după dezbaterea bugetului pentru a decide dacă mai sunt de acord sau nu cu actuala formă a coaliției de guvernare.

„Partidul Social Democrat, în acest context, în această situație, nu mai poate continua să gireze un prim-ministru care a demonstrat nu o dată că este în fruntea unui guvern care duce o politică falimentară.

Peste 3,5 milioane de oameni o duc rău, o duc greu din cauza acestor măsuri de austeritate. Dezbaterea bugetului va fi cam toată săptămâna, urmând ca joi să fie votul final pe buget.

După votul final pe buget, vom fi în următoarea situație: noi am și anunțat lucrul ăsta, nu e nicio noutate ce vă spun eu acuma, vom decide rapid, așa cum am decis și intrarea în coaliția de guvernare, când am făcut acea consultare a partidului - practic 5.000 de oameni atunci s-au exprimat în legătură cu asta - vom face rapid acea consultare în care toți membrii partidului, practic cei cu funcții, și anume consilieri locali, județeni și așa mai departe, primari, parlamentari, să decidă dacă și în ce condiții vom mai continua această coaliție de guvernare. Eu voi vota pentru o coaliție de guvernare fără prim-ministrul Bolojan”, a declarat Daniel Zamfir.

Advertising