Potrivit relatărilor dpa, citate de Agerpres, utilizarea hitului din coloana sonoră a filmului Titanic, care a câștigat un premiu Oscar în 1997, a fost realizată fără permisiunea artistei și a echipei sale.

Incidentul survine într-un context deja tensionat, după ce echipa lui Trump a fost criticată pentru folosirea unui imn LGBT+ într-o campanie electorală. Această situație a generat reacții dure, inclusiv din partea compozitorilor și interpreților originali ai melodiilor folosite.

Donald Trump, în mijlocul controverselor

Conform unui comunicat emis sâmbătă seara de echipa de management a lui Celine Dion și Sony Music Entertainment Canada Inc, utilizarea melodiei "My Heart Will Go On" la un miting de campanie în Montana a fost complet neautorizată. Declarația a subliniat că artista nu sprijină această utilizare și că nu a dat acordul pentru difuzarea melodiei în acest context.

În ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă de mai bine de un deceniu, Celine Dion a revenit recent pe scenă cu o performanță remarcabilă. La ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, cântăreața a interpretat live piesa "L\"Hymne À L\"Amour" de Edith Piaf, demonstrându-și talentul și angajamentul față de muzică.

Această nouă controversă adaugă un alt capitol tumultuos în seria de scandaluri în care este implicat Donald Trump, punând accent pe conflictele și reacțiile generate de campania sa electorală.