Lasconi: „Eu am scris în calitate de primar. Dreptul constituțional la apărare este mai presus decât orice altă lege, iar prefectul, pentru cultura dumneavoastră generală, prin apărătorul lor, a invocat o ordonanță care face referire la procesul de achiziție și nu de reprezentare“

Zaharia: „Eu am înțeles aluzia la cultura mea generală, am înțeles și dispoziția pe care ați dat-o privind biblioteca. Să știți că eu am fost pe la biblioteci și e bine să mergeți și dumneavoastră, nu este niciun fel de problemă

Lasconi: „Stai puțin, te rog frumos! Nu fii mitocan!“

Zaharia: „Păi nu, nu fii mitocan tu, dacă tot am început să ne tutuim“

Lasconi: „Cum adică mă trimiteți dumneavoastră la bibliotecă? La ultimele evenimente organizate de bibliotecă nici măcar nu ați fost prezent“

Zaharia: „Datorită sau din cauza plăcerii de a vă vedea pe dumneavoastră, având în vedere discursurile pe care le aveți, care nu au, de multe ori, nicio legătură cu evenimentele respective“

„Deja sunteți pe altă linie“, a spus Lasconi.

„Vorbim aiurea, doamna primar, ar fi cazul să vă potoliți“, a adăugat consilierul Dorin Mirea.

„Cine vorbim, concret? Nu poți să faci așa ceva, nu poți să spui în fața primarului să se ducă la bibliotecă. Ce vrei să spui, că nu am citit cărți sau care e problema?“, a întrebat, retoric, Elena Lasconi.

Zaharia: „Doamna primar, de ce faceți aluzie la cultura mea generală, pentru că eu nu am făcut aluzie la competențele dumneavoastră pe acest segment?“, a adăugat Nicolae Zaharia.