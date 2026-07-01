Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Ora 20:55 - Ediție exploziva a emisiunii Culisele Statului Paralel
Strigăte de ajutor acoperite de complicitate politică! În azilul groazei din Bihor, oameni nevinovați, lăsați la mila sorții, au fost transformați în sclavi și exploatați sălbatic!
Citește și
- 15:32Ciucu pleacă în concediu în timp ce Bucureștiul e sub ape. I-a fost ridicată interdicția de a părăsi țara
- 15:21Răzbunarea găștii Bolojan. Rareș Bogdan, dat afară la ordinul premierului demis: „Le stăteam în coastă, au nevoie de slugi”
- 14:33Simion îi dă replica lui Grindeanu: ”Nu noi am fost la guvernare”-VIDEO
- 13:55AUR demarează procesul de suspendare al lui Nicușor Dan și procedurile pentru organizarea alegerilor anticipate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News