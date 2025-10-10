Potrivit proiectului controversat, Comisia Europeană vrea ca statele membre să adopte proceduri legale de recunoaștere a genului persoanelor fără impunerea unor limite de vârstă sau a unor cerințe medicale.

Cu alte cuvinte, procedurile prin care se determină dacă un copil vrea sau nu să-și schimbe genul ar putea fi interzise.

Rareș Bogdan acuză Comisia Europeană că urmărește să treacă peste voința părinților și că ignoră problemele reale ale cetățenilor, printre care scumpirile, lipsa siguranței și a haosului economic.

O reacție dură a avut și eurodeputatul PSD Gabriela Firea. Aceasta a spus că minorii nu trebuie să fie subiecții unui experiment ideologic și că este absurd ca aceștia să fie lăsați să-și aleagă genul înainte de a se maturiza fizic și psihologic.