"In ceea ce priveste data alegerilor sunt in dezacord cu domnii Antonescu, Bolojan si Kelemen in ceea ce priveste urgentarea calendarului electoral.

E mai important sa lamurim decat sa ne grabim. Anularea alegerilor e un lucru foarte important. Trebuie sa fim convinsi si lamuriti ca masura de anulare a acestor alegeri prezidentiale a fost una corecta. Pentru moment nu avem aceasta lamurire.

Eu nu zic neaparat ca trebuie sa avem lamurirea asta inainte, ci ca daca avem alegeri in 23 martie sa avem garantii de la institutii, cu o luna inainte, ca vom avea aceasta explicatie", a afirmat Nicusor Dan.