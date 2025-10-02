"În acest moment, vorbim de o schiță a unui plan de acțiune. Mai întâi o să avem planul de acțiune și după aceea eventuali lideri care să coaguleze. Există nuanțe în discuție, dar deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia, pentru că ați văzut evenimente care s-au întâmplat la aeroporturi. Nu am văzut drone care au parcurs din Rusia sau din Belarus până la respectivul aeroport. Este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta și chiar dacă au fost nuanțe pe discuția asta, se merge pe conceptul ăsta", a spus Nicușor Dan.

El a menționat că acest subiect a fost inclus și în dezbaterile de miercuri la Consiliul European informal.

Nicușor Dan a afirmat că discuția privind zidul anti-drone a fost legată în ultima ei parte și pe partea de finanțare.

Întrebat când va fi operațional respectivul zid, el a răspuns: "În câteva luni".