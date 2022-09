„Parteneriatul dintre Guvernul României şi Consiliul Investitorilor Străini este o certitudine, iar prezenţa mea, astăzi, la evenimentul organizat de dumneavoastră confirmă relaţia de încredere pe care o avem. (...) Vom lansa o agenţie operaţională şi eficientă dedicată investiţiilor străine care să fie punctul central de comunicare cu companiile interesate să investească în România. Această agenţie va funcţiona la Guvern în subordinea nemijlocită a prim-ministrului şi urmează ca în perioada imediat următoare să intre la aprobare pe masa Guvernului, ulterior să fie operaţionalizată", a declarat Nicolae Ciucă, miercuri, la evenimentul de lansare a proiectului "Va Urma", iniţiat de Consiliul Investitorilor Străini.

„Măsurile pe care le-am luat au reflectat acest dialog constant. Ne-am angajat să nu venim cu taxe noi şi să nu le creştem pe cele existente şi ne-am ţinut de promisiune, deşi nu a fost un lucru uşor şi la îndemână. Am promis stabilitate şi predictibilitate pentru investitori şi ne-am ţinut de cuvânt. Ne-am asumat să fim guvernul care susţine investiţiile şi am alocat cea mai mare sumă pentru investiţii în ultimii 32 de ani; avem peste 90 de miliarde de lei alocate în bugetul de stat. Această politică asumată de Guvern a beneficiat şi de dinamica investiţiilor străine directe, cu peste 21% în primele şase luni din acest an", a declarat Nicolae Ciucă.