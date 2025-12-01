Amiralul italian spune că alianța reevaluează modul în care face față amenințărilor hibride care s-au intensificat în întreaga Europă.

„Studiem totul… În ceea ce privește spațiul cibernetic, suntem oarecum reactivi. Ne gândim să fim mai agresivi sau proactivi în loc să fim reactivi”, a declarat Dragone pentru FT, citat de Kyiv Independent..

El a sugerat, de asemenea, că o „lovitură preventivă” ar putea, în anumite circumstanțe, fi considerat o „acțiune defensivă”, menționând totodată că o astfel de abordare este „mai îndepărtată de modul nostru obișnuit de a gândi și de a acționa”.

Țările europene s-au confruntat cu o serie de incidente hibride în ultimii ani, inclusiv atacuri cibernetice, sabotaje suspectate a fi legate de Rusia și cazuri repetate de deteriorare a infrastructurii submarine în Marea Baltică.