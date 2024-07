"Colegii mei democrați, am decis să nu accept nominalizarea și să-mi concentrez toate energiile asupra îndatoririlor mele de președinte pentru restul mandatului meu. Prima mea decizie ca șii candidat nominalizat al partidului în 2020 a fost să o aleg pe Kamala Harris ca vicepreședinte. Și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Astăzi vreau să ofer întregul meu sprijin și aprobarea pentru ca Kamala să fie nominalizata partidului nostru în acest an. Democrați – este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump. Să o facem!", a transmis Biden, în mesajul de pe contul său oficial de Facebook.