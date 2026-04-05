"Mama a lucrat într-o croitorie, ani la rând. Salariul ei n-a crescut decât când a crescut salariul minim, pentru că a avut mereu salariul minim. N-a contat niciodată cât de mult a muncit, cât de bine a muncit și către ce branduri de renume mondial, ca și croitoreasă de la Amara, am muncit.

A avut mereu minim pe economie și ăsta a fost un abuz din partea unei industrii care și-a ținut în exploatare angajații. Da, asta a fost. Și asta este. Și pentru genul acesta de oameni care muncesc 8 ore pe zi cel puțin, și care se duc acasă cu minim pe economie, și nu le ajunge minimul pe economie de pe o lună pe alta, salariul minim trebuie să crească. Și serviciile publice trebuie să crească”, a declarat Florin Manole în cadrul unui interviu.

Ce pensie are mama ministrului Florin Manole

Întrebat ce pensie are mama acestuia, Manole a dat un răspuns neașteptat.

„Sub 2.000 de lei, nu știu să vă zic... Mama mea a lucrat și anii '90, când salariile erau mici, așa cum știm cu toții, când cotizațiile erau mici... Pensiile, din păcate, sunt mici. Pensionarii cu pensii mici nu sunt pensionari care au muncit mai puțin sau au muncit mai prost. Poate au avut meserii mai modeste."