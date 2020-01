Ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, chemat la DNA. Care este motivul și prima reacție

Ministrul Dezvoltării nu a fost chemat în vreo calitate oficială, nu este nici martor și nici vizat de vreo anchetă penală, conform Realitatea Plus. De altfel, Ion Ștefan ar fi depus o plângere, după un schimb dur de replici cu un fost secretar de stat din guvernul PSD, în platoul unei televiziuni, schimb de replici încheiat cu amenințări de depuneri de plângeri penale la DNA.

Ion Ștefan a precizat că este gata să renunțe la imunitatea din Parlament și să permită urmărirea penală, deși este deputat și este nevoie de un vot în Camera Deputaților pentru acest lucru.

Ion Ștefan spune că toate acuzațiile care i se aduc sunt false și că în viața lui nu a dat și nu a luat nimic ilegal și că nu are absolut nimic de ascuns, conform Realitatea Plus, care citează stiripesurse.ro.

"Ma pun singur la dispozitia DNA sa fiu controlat, sa fiu verificat, sa fiu anchetat si asa mai departe. Nu am cunostinta de nicio intalnire cu niciun cetatean invocat de dl Cristescu, eu am promovat o Hotarare de Guvern perfect legala, este in Monitorul Oficial si pentru a da curs nebuniei unora eu am spus si ma tin de cuvant, ca daca DNA doreste sa ancheteze situatia, eu ma pun la dispozitia DNA, renunt la imunitate, renunt la orice, nu am nimic de ascuns in aceasta situatie si nici in altele. Nu am dat, nu am luat, nu particip la intelegeri pe sub masa”, a declarat ministrul Dezvoltării conform sursei citate.

Știrea inițială

Ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, a ajuns, în această dimineață, în fața procurorilor DNA, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.

Ștefan a stat aproximativ o oră la DNA.

