„Sunt recunoscător României pentru contribuția sa semnificativă la capacitățile de apărare ale țării noastre. Sunt recunoscător președintelui @KlausIohannis pentru sprijinul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Simțim sprijinul politic și de apărare al partenerilor noștri români”, a scris Zelenski pe Twitter.

I am grateful to Romania for its significant contribution to the defense capabilities of our country. I am grateful to @KlausIohannis for supporting Ukraine\"s membership in the European Union. We feel the political and defense support of our partners.🇷🇴🤝🇺🇦

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2022