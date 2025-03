"In aceasta campanie, chemare pe care am avut-o nu despre mine a fost vorba. Pentru mine ati contat voi, nu eu. Nu a fost vorba despre Calin Georgescu. Putea fi oricine altcineva. Sistemul nu accepta pe nimeni din afara lui, de aceea am spus ca nu schimbam omul, ci sistemul. Oricare dintre voi ar fi fost in locul meu, ar fi putut ajunge presedinte spunand adevarul si binele acestei tari. Sistemul nu l-ar fi acceptat pe baza acestor idei si discurs. Pentru prima data in 35 de ani am venit alaturi de voi sa spun adevarul. Am vorbit despre coruptie, drepturi ingradite, umilite la care suntem supusi. Am venit cu solutiile prin programul Hrana, apa, energie. Independenti suverani si demni. Am cerut pace intre noi toti, pentru tara noastra, in lume, am solicitat sistemului sa revina in slujba oamenilor. Am fost si vreau sa raman un presedinte al pacii.

Se incearca din rasputeri, uneori cu orice pret, sa fim impinsi spre supunere totala. De exemplu, in pandemie s-a facut primul experiment ca ne-au inchis in case, au scos armata pe strazi si ne-au interzis credinta, bisericile si inmormantarile. Atunci am picat testul putin, au iesit sa spuna ca nu era normal ce se intampla, foarte putini. Important ca au fost. Sistemul ne a testat. A invatat si a inteles ca majoritar suntem supusi sau predispusi sa ne supunem. Dupa tot ce s-a intamplat la CCR din ultimele luni, va spun ca voi ramane ferm in semnalul meu pentru libertate, pace, si demnitate, democratie. Daca doriti sa sustineti orice persoana prin semnarea unor noi liste, va rog sa faceti cum va dictateaza constiinta. Pare ca in aceste momente democratia si ibertatea isi dau ultima suflare si de aceea au nevoie mai mult ca oricand sa aratam democratic si in pace ca alegerea noastra conteaza pana in ultimul moment. Noi suntem poporul, noi ramanem Romania. Va multumesc, a fost o onoare sa fim impreuna in aceasta chemare istorica", a declarat Georgescu.