Marius Tucă face, critici dure: "Șeful Armatei și Bolojan bagă spaima în populație"

Marius Tucă face, critici dure: "Șeful Armatei și Bolojan bagă spaima în populație"
Marius Tucă face, critici dure: "Șeful Armatei și Bolojan bagă spaima în populație"

Marius Tucă critică declarația șefului Armatei care cere tuturor românilor să învețe să tragă cu arma. Jurnalistul este de părere că acest lucru nu face decât să bage și mai mult spaima în oamenii speriați de tensiunile majore de la graniță, mai ales că războiul din Ucraina nu pare să se termine curând, ci pare să escaladeze. 

"Să bagi spaima în populație, după ce vine Bolojan în fiecare zi și spune că îți taie salariul, pensia, gâtul, fața de masă, tichetele, bonurile de masă, a venit și Gheorghiță (Vlad Gheorghiță, Șeful Statului Major al Armatei Române - n.r.) să ne spună că trebuie să învățăm să tragem cu arma. 

Pe noi nu ne întreabă nimeni dacă război; pe noi nu ne întreabă nimeni dacă vrem să ne taie salariile, nu ne întreabă nimeni dacă vrem să tragem cu arma. Cu alte cuvinte, dl Gheorghiță - să îi dea Dumnezeu sănătate și înapoi în cazarmă, dl Gheorghiță - ne amenință că nu mai e mult și o să vină războiul, și de asta noi trebuie să ne pregătim de război și trebuie să tragem cu arma... În ce să (tragem - n.r.)? În dronele alea pe care le trimit rușii. Rușii le trimit în fiecare zi", a declarat Marius Tucă. 