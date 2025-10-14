"Să bagi spaima în populație, după ce vine Bolojan în fiecare zi și spune că îți taie salariul, pensia, gâtul, fața de masă, tichetele, bonurile de masă, a venit și Gheorghiță (Vlad Gheorghiță, Șeful Statului Major al Armatei Române - n.r.) să ne spună că trebuie să învățăm să tragem cu arma.

Pe noi nu ne întreabă nimeni dacă război; pe noi nu ne întreabă nimeni dacă vrem să ne taie salariile, nu ne întreabă nimeni dacă vrem să tragem cu arma. Cu alte cuvinte, dl Gheorghiță - să îi dea Dumnezeu sănătate și înapoi în cazarmă, dl Gheorghiță - ne amenință că nu mai e mult și o să vină războiul, și de asta noi trebuie să ne pregătim de război și trebuie să tragem cu arma... În ce să (tragem - n.r.)? În dronele alea pe care le trimit rușii. Rușii le trimit în fiecare zi", a declarat Marius Tucă.