Într-un interviu recent, acesta a subliniat că măsuri simple, precum păstrarea unei lanterne, a unor provizii sau a bateriilor de rezervă, pot face diferența în cazul unor evenimente neprevăzute, de la calamități naturale la crize naționale. Totodată, generalul consideră că populația ar trebui să fie instruită în privința folosirii armelor de foc și a modului de reacție în situații extreme.

„Eu și familia mea avem. Cred că fiecare familie ar trebui să se gândească la asta. Chestiuni simple - o lanternă cu baterii în sertar, provizii în caz de pană de curent - fac parte din pregătirea pentru siguranța națională, fie că vorbim de cutremur sau inundații. Uitați-vă la ce se întâmplă în Constanța: toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți. Sunt multe state care au programe pentru pregătirea populației - Danemarca, Finlanda, de exemplu, au ghiduri puse la dispoziția oamenilor pentru a ști cum să reacționeze în situații de criză.”, a declarat generalul Vlad Gheorghiță.

Educația pentru siguranță, o prioritate încă neasumată

Șeful Statului Major a subliniat că, în România, autoritățile se confruntă cu o lipsă de implicare publică în ceea ce privește pregătirea pentru situații de urgență. El a explicat că, în timp ce în alte țări populația este obișnuită să urmeze instrucțiuni oficiale și să participe la cursuri de pregătire, la noi, asemenea inițiative sunt adesea ignorate.

„În România, dacă șeful apărării ar spune brusc «de mâine trebuie să aveți asta și asta», s-ar crea panică. În schimb, dacă Inspectoratul pentru Situații de Urgență publică un ghid pe site, aproape nimeni nu-l citește. De aceea cred că trebuie să facem mai multă educație. Să mergem în școli, licee, universități și să pregătim tinerii pentru viitor. Educația și securitatea încep în familie. Afganii au un proverb frumos: dacă vrei o familie educată, trimite un bărbat la școală; dacă vrei o națiune educată, trimite o femeie la școală.”, a adăugat Gheorghiță.

Modelul israelian, o sursă de inspirație pentru România

Generalul Vlad Gheorghiță a atras atenția și asupra faptului că România nu dispune de o evidență a persoanelor care știu să folosească o armă de foc. În opinia sa, această lipsă de date reflectă nevoia unui sistem organizat de instruire a populației, similar celor aplicate în state precum Israel sau Elveția.

„Nu pot să vă dau o cifră exactă. Dar mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean, indiferent de sex, origine socială sau religie, știe să tragă cu arma și are cunoștințe minime pentru a-și apăra familia.”, a explicat generalul.

Un proiect de lege, primul pas spre instruirea populației

Potrivit lui Vlad Gheorghiță, una dintre măsurile deja propuse vizează tocmai crearea cadrului legal pentru formarea cetățenilor în domeniul apărării. Generalul susține că această inițiativă legislativă reprezintă începutul unui proces mai amplu, care ar trebui continuat prin programe dedicate tineretului.

„Da. Legea pe care am propus-o este un prim pas. Dar trebuie continuată prin programe de pregătire a tineretului și dezvoltarea capacităților necesare.”, a mai spus Șeful Statului Major.

Generalul Gheorghiță a subliniat în repetate rânduri că o societate conștientă, educată și pregătită reprezintă baza oricărei națiuni capabile să facă față unor situații critice.

