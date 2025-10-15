"Și Bolojan, și Nicușor Dan, și Moșteanu, și Țoiu nu sunt altceva decât niște instrumente care fac parte dintr-un scenariu ale Europei pentru escaladarea războiului și pentru continuarea războiului. De-aia Călin Georgescu are un suport uriaș, în afară de faptul că a fost scos din cursă, au fost furate alegerile, au fost anulate. Vorbește de pace.

Și vorbește și invocă de fiecare dată, îl invocă pe președintele Tramp, care este un om al păcii. Și Călin Georgescu încă de a fi instalat la Casa Albă Donald Trump, a vorbit despre pace. Și că nu avem ce căuta în Ucraina.

De asta s-au anulat alegerii. Nu avea nevoie Europa de un om al păcii, un om care să fie împotriva războiului, un om care nu vrea să ajute Ucraina. Numai că Europa se schimbă.

Uitați-vă ce s-a întâmplat în Cehia, ce s-a întâmplat în Polonia. Noi suntem exact pe contrasens. Pe contrasens față de tot ce face Trump, adică un om al păcii, un om care închide conflicte. D

ar uitați-vă că nimeni din România, cu excepția voastră, nu vorbesc despre această nouă lege a apărării, în care, practic, România poate să participe, conform legii, cu trupe, militar în afara țării, pe un teritoriu străin. Or, asta nu se poate întâmpla pentru că noi suntem o țară NATO.

Deci tot ceea ce fac acești guvernanți, ca să nu zic altfel, care ne conduc, este împotriva interesului național", a declarat jurnalistul.