„Am luat act generic de ce au ei pe PNRR. Asteptăm sa primim PNRR-ul in detaliu”, a zis Ciolacu. „A fost un pic superficială, un pic așa, mai de sus, în nota actualului Guvern. Eu sunt de bună-credință, am venit cu credința că vom ieși azi cu un plan pentru români, nu s-a reușit acest lucru. Noi am venit să-l ajutăm pe domnul Cîțu să iasă din impas, că a trimis două planuri respinse”, a adăugat acesta.

Marcel Ciolacu, a spus că între Guvern și Palatul Cotroceni există o lipsă o lipsă de comunicare pe temele discutate la Bruxelles.

„Să-mi cer scuze că e inflația 3,28 în România. Eu l-am întrebat pe domnul premier de ce MAE a cerut europararlamentarilor scrisori în care cere să nu fie de acord cu salariul minim european. Și domnul Cîțu mi-a spus că dacă această recomandare a fost făcută de către MAE, și-o asumă. Domnul Iohannis și-a asumat acest lucru, probabil este o lipsă de comunicare între instituții”.

Președintele PSD susține că Planul Național de Redresare și Reziliență nu a fost scris bine de PNL și îi acuză pe guvernanți că nu au trecut exact granturile pentru IMM-uri sau către sindicate. „Nu am avut detaliile reformelor și am avut și noi reforme pentru a fi cuprinse în PNRR. Din punctul nostru de vedere nu are o coerență și o viziune clară a anilor pe care îi trăim acum. Nu cunoaștem concret ce granturi vor merge către IMM-uri, către sindicate care o să fie reformele, spre pensii”, a spus Marcel Ciolacu.