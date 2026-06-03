Ipocrizia PSD-PNL-UDMR! Proiectul AUR pentru alegerea primarilor și președinților de CJ în două tururi a fost respins în Senat

Revenirea la alegerea primarilor în două tururi reprezintă o prioritate doar pe hârtie pentru partidele care se află la putere. Proiectul de lege inițiat de senatorul AUR Marian Vasile, care prevedea revenirea la alegerea primarilor și a președinților de Consilii Județene în două tururi de scrutin, adică pentru un sistem electoral corect și reprezentativ, a fost respins prin votul PSD, PNL și UDMR.

Întoarcerea la sistemul de alegere a primarilor și a președinților de consilii județene în două tururi de scrutin reprezintă un demers firesc, menit să consolideze pilonii democrației locale. Doar că PSD, PNL și UDMR nu vor să piardă controlul de la nivelul localităților, control care, în gândirea lor, le-ar asigura perpetuarea la putere.

Menținerea scrutinului într-un singur tur nu face altceva decât să descurajeze participarea civică, favorizând conservarea artificială a puterii de către edilii în funcție. Partidele din arcul puterii, prin votul lor împotriva revenirii la două tururi de scrutin, nu fac decât să amâne o sancțiune inevitabilă din partea electoratului.

În ciuda argumentelor aduse de AUR privind necesitatea unei legitimități reale pentru aleșii locali, rezultatul votului din Senat arată clar cine își dorește o Românie democrată și cine vrea perpetuarea feudalismului politic.

În cadrul dezbaterilor din plen, senatorul AUR Marian Vasile, inițiatorul acestui proiect legislativ, a demontat toate pretextele majorității guvernamentale. Acesta a subliniat că revenirea la sistemul de vot în două tururi este o măsură fundamentală pentru restabilirea legitimității democratice, fiind un mecanism perfect adaptat culturii politice din țara noastră.

Sistemul actual, cu un singur tur de scrutin, reprezintă o anomalie care permite unui primar să fie ales cu un procent infim, de doar 15% sau 20% din totalul cetățenilor cu drept de vot dintr-o comunitate. Acest lucru distruge complet noțiunea de reprezentativitate și transformă edilii în dictatori locali.

Marian Vasile a prezentat date statistice clare care demonstrează cum turul al doilea stimulează în mod real prezența la urne și oferă comunităților o pârghie reală de a scăpa de administrațiile corupte, transmițând totodată un avertisment dur către partidele de la putere.

Prin respingerea acestei inițiative, PSD, PNL și UDMR au confirmat frica de popor. Aceste partide preferă să mențină reguli de joc care să le garanteze supraviețuirea politică.

Nu ne lăsăm intimidați și nu dăm înapoi! Senatul a fost doar prima etapă, iar proiectul de lege merge acum către Camera Deputaților, cameră decizională. Trebuie să punem punct acestei situații și să terminăm cu epoca baronilor locali și să mergem înainte pentru democrație.

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