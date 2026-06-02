Miruță l-a anunțat pe Nicușor Dan despre situația șefului Statului Major: Dacă va cere informații suplimentare, vom pune la dispoziție
Radu Miruță, ministru interimar al Apărării
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat marți seară că l-a informat pe președintele Nicușor Dan despre situația șefului Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță, cercetat de DNA ca suspect într-un dosar privind complicitatea la uzurparea funcției.
"Este o situație neplăcută pentru Armata Română. Vom avea o analiză împreună cu domnul președinte, pe care l-am informat despre această situație, cel mai probabil în perioada următoare. (...) Când am aflat despre această situație, l-am informat pe domnul președinte, este, evident, comandantul suprem al Armatei Române", a spus Miruță, la un post TV, citat de Agerpres.
Ministrul a precizat că ar trebui să aibă loc "o analiză pe cum arată lucrurile acum și aceasta trebuie făcută, în perspectiva mea, coordonată de președintele României, care probabil că va analiza această situație și dacă va cere informații suplimentare de la noi, tot ceea ce vom avea la dispoziție vom pune''.
Citește și:
- 23:31 - Hagi, după revenirea pe banca naționalei: „Sunt fericit că sunt la echipa națională. Trebuie să duc România la un nivel mai înalt
- 23:21 - Danemarca nu dă înapoi: Schimbă guvernul, dar nu politicile dure de migrație
- 23:10 - România a remizat cu Georgia, 1-1, în primul meci al lui Hagi la revenirea pe banca naționalei
- 22:52 - Putin lovește unde doare: rușii primesc dreptul să nu mai plătească datoriile către creditorii „neprietenoși” din Vest
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News