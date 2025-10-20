Maestrul a adăugat că tot ce se întâmplă în țara noastră este o dezinformare în cadrul războiului hibrid.

Ion Cristoiu: „Tot ce se întâmplă este o dezinformare în războiul hibrid!”

„Totul se justifică, toate imbecilitățile, mă miră că explozia din Rahova nu a fost pusă pe seama rușilor.

Dar, de fapt, nici nu a avut loc, este un „efort”...vorba lui Moșteanu, de denigrare a autorităților din România... de destabilizare în cadrul războiului hibrid.

Așa ne-ar răspunde unul numit Nicușor Dan, zis și Nevolnicul.

Tot ce se întâmplă în România, tot balamucul, tot haosul, este o dezinformare în cadrul războiului hibrid.”, a transmis jurnalistul Ion Cristoiu.