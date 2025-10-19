”Mă uit aici și văd pe un site, Anastasia Soare, zice în engleză: Am avut onoarea unei întrâlniri cu președintele României, Nicușor Dan, la Cotroceni, așa...trebuie să îmi exprim sincera apreciere pentru întâlnirea, primirea și oportunitatea să discut viziunea sa privind viitorul natiunii.

Am vrut să văd cine e că am râmas invidios. Bă, mie, cetățean român nu mi-a exprimat nimic. V-a spus dumneavoastră vreodată, v-a vorbit de viitorul României? Nu!

Și aflu că Anastasia Soare, cică e una care face sprâncenele și fardează sprâncenele femeilor de la Hollywood. Bă oameni buni, am înnebunit? Cum să mă pozez cu ea și să îi spun ei, unei pedichiuriste, manichiuriste, ce o fi, toată stima, o fi bogată”, a declarat Ion Cristoiu.