"Și, totuși, Ilie Bolojan nu e presedintele Romaniei. Nu e presedintele ales. Este un presedinte din intamplare. De acest lucru ar trebui sa tina cont chiar Ilie Bolojan.

In 2007, cand a avut loc prima suspendare a lui Basescu, Nicolae Vacaroiu - care era presedintele Senatului - a devenit presedinte intermiar. Primul lucru pe care l-a facut Vacaroiu a fost acela de a anunta ca el va actiona ca un presedinte interimar si, in consecinta, nici nu ocupa biroul lui Basescu, suspendat pe o luna.



Domnul Ilie Bolojan nu are niciun mandat din partea poporului. El e din intamplare, el a devenit presedintele Senatului in urma impartirii fripturii de catre actuala Coalitie. Putea in locul lui sa fie Ciuca sau cineva de la PSD.

Ilie bolojan nu are mandat de la popor si daca nu tine cont de asta... de asta Romania va avea atatea batai de cap de nu-si imagineaza. Inca o data, Bolojan nu are mandat de la popor sa fie presedinte", a declarat Cristoiu.