Ilie Bolojan, mesaj la 36 de ani de la Mineriada din 1990: „Violența și represiunea nu pot fi niciodată instrumente ale puterii”

Publicat 13 iun. 2026, 12:20 Actualizat 13 iun. 2026, 12:23 Sursă Realitatea PLUS

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990, subliniind că evenimentele rămân una dintre cele mai dureroase pagini ale tranziției României către democrație.

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