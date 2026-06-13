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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan, mesaj la 36 de ani de la Mineriada din 1990: „Violența și represiunea nu pot fi niciodată instrumente ale puterii”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iun. 2026, 12:20
Actualizat13 iun. 2026, 12:23
SursăRealitatea PLUS

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990, subliniind că evenimentele rămân una dintre cele mai dureroase pagini ale tranziției României către democrație.

„Un episod dureros al începutului de democrație”

În mesajul său, Ilie Bolojan a reamintit că Mineriada a reprezentat un moment de ruptură profundă în societatea românească, marcat de represiune împotriva protestatarilor din Piața Universității.

„În urmă cu 36 de ani, România a trăit unul dintre cele mai dureroase momente ale începutului său democratic.

Mineriada din 13-15 iunie 1990 a însemnat violență împotriva propriilor cetățeni. Oameni care își exercitau dreptul la opinie și la protest au fost bătuți, umiliți, arestați ilegal și reduși la tăcere prin forță. Au existat morți, răniți și traume care au rămas deschise până astăzi.

Democrația nu înseamnă doar alegeri, ci și respect pentru libertatea de exprimare, pentru drepturile fundamentale și pentru demnitatea fiecărui cetățean.

La 36 de ani de la acele evenimente, avem datoria să păstrăm vie memoria victimelor și să transmitem generațiilor tinere că statul trebuie să fie întotdeauna de partea cetățeanului, niciodată împotriva lui.

Adevărul, justiția și asumarea trecutului înseamnă respect față de cei care au suferit și despre consolidarea unei democrații în care asemenea abuzuri să nu mai fie posibile niciodată.

Astăzi ne înclinăm în fața victimelor Mineriadei. Într-o Românie democratică, violența și represiunea nu pot fi niciodată instrumente ale puterii.”, a transmis Ilie Bolojan.

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