Mai mult, premierul susține că mărirea impozitelor era singura metodă prin care proiectele dezvoltate de administrația locală ar fi putut continua.

Ilie Bolojan nu folosește Ghișeul.ro

-Sunteți și dumneavoastră cetățean al acestei țări. Aveți instalată aplicația Ghileul.ro?

-Eu, personal, nu o am instalată.

-Dumneavoastră v-ați plătit pe 2026?

-Pe 2026 nu.

-Aveți o scutire o reducere?

-Cei care plătesc mai repede au un discount în funcție de localitate. Unii 4%, alții...depinde.

-V-au crescut și dumneavoastră?

-La toate persoanele fizice din România au crescut impozitele cu data de 1 ianuarie. De ce a trebuit sa facem asta?

Dat fiind deficitele pe care le are România, noi nu mai putem să transferăm către autoritățile locale sumele pe care le-am transferat în acești ani...pentru că acești bani nu îi aveam, îi împrumutam și plăteam niște dobânzi enorme care ne-au dus în situația în care suntem.

Practic pentru a continua aceste investiții, ele vor fi finanțate din aceste plăți suplimentare care înseamnă condiții mai bune pentru oameni.