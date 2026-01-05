Ilie Bolojan mărturisește că nu și-a plătit taxele majorate: „Eu nu am instalată aplicația

Tupeu uriaș! Ilie Bolojan a mărturisit că încă nu și-a plătit taxele majorate și a recunoscut că nici nu are instalată aplicația Ghișeul.ro.

Mai mult, premierul susține că mărirea impozitelor era singura metodă prin care proiectele dezvoltate de administrația locală ar fi putut continua.

Ilie Bolojan nu folosește Ghișeul.ro

-Sunteți și dumneavoastră cetățean al acestei țări. Aveți instalată aplicația Ghileul.ro?

-Eu, personal, nu o am instalată.

-Dumneavoastră v-ați plătit pe 2026?

-Pe 2026 nu.

-Aveți o scutire o reducere?

-Cei care plătesc mai repede au un discount în funcție de localitate. Unii 4%, alții...depinde.

-V-au crescut și dumneavoastră?

-La toate persoanele fizice din România au crescut impozitele cu data de 1 ianuarie. De ce a trebuit sa facem asta?

Dat fiind deficitele pe care le are România, noi nu mai putem să transferăm către autoritățile locale sumele pe care le-am transferat în acești ani...pentru că acești bani nu îi aveam, îi împrumutam și plăteam niște dobânzi enorme care ne-au dus în situația în care suntem.

Practic pentru a continua aceste investiții, ele vor fi finanțate din aceste plăți suplimentare care înseamnă condiții mai bune pentru oameni.