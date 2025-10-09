„Din punctul meu de vedere, în toţi acești ani, de 10-15 ani puteau să facă mai mult pentru a avea reguli mai clare în piaţă. Ei sunt regulatorii, ei sunt cei care urmăresc ceea se întâmplă, în aşa fel încât între prețul de producție şi preţul pe care îl plătește la final cetățeanul sau compania să fie o diferenţă rezonabilă. Cred că ar putea să fie un alt mecanism de formare dacă ar fi fost mai inovativ şi ar fi lucrat mai mult pe tema asta. Deci din nou, o piaţă bine reglementată şi în acelaşi timp trebuie să intervenim în zona de ineficienţă energetică”, a declarat Bolojan pentru sursa citată mai sus.

Premierul a menționat că, în condițiile unei ierni cu temperaturi moderate, nu sunt anticipate probleme majore legate de alimentarea cu energie.

Despre reglementarea pieței de energie

Întrebat despre activitatea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), premierul a afirmat că instituția ar fi putut face mai mult în ultimul deceniu pentru a asigura o piață corect reglementată și un mecanism echitabil de formare a prețurilor.

Problemele de interconectare cu Europa

Bolojan a atras atenția și asupra deficitului de interconectare energetică dintre România și restul Europei Centrale și de Vest, care limitează capacitatea țării de a importa energie atunci când este nevoie.

Ilie Bolojan a transmis că România este pregătită să facă față sezonului rece fără riscuri majore de întreruperi de energie, cu condiția ca sistemul energetic să fie gestionat eficient și conectivitatea regională să continue să se îmbunătățească.

