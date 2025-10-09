Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la un post TV, că a numit-o pe Ana Birchall în funcția de consilier prezidențial pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, exclusiv în baza expertizei acesteia în relațiile româno-americane.

„Doamna Birchall lucrase pe proiecte româno-americane, este absolventă de universitate din Statele Unite, trăise acolo, deci avea o experiență pe tema asta și asta a fost logica pe care am propus-o”, a afirmat Bolojan, precizând că nu vede „niciun fel de problemă și n-au fost niciun fel de condiționări sau alte elemente de tipul celor care au apărut în spațiul public.”

„Pe toți colegii care au fost în echipa de la Cotroceni în aceste trei luni de zile i-am găsit fie deja acolo, fie i-am ales pentru că existau zone descoperite. Analizând dacă sunt oameni care au o anumită expertiză, dacă sunt disponibili să se implice, i-am contactat eu sau m-au contactat dânșii, și în felul acesta am format această echipă, inclusiv am numit-o pe doamna Birchall”, a mai precizat Bolojan.

Ana Birchall voia să spioneze pentru americani. Fostul ministru al Justiției, candidat la prezidențiale, s-a oferit să lucreze pentru CIA

Presa americană avertiza încă din 2019 despre Ana Birchall. Conexiuni suspecte și întâlniri misterioase la Casa Albă