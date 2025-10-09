În Craiova, zeci de oameni protestează față de închiderea Centrului de Detenție, în timp ce în Maramureș, sindicaliștii din administrație cer oprirea concedierilor și plata integrală a salariilor.

Reforma administrativă lansată de premierul Bolojan începe să provoace efecte tot mai vizibile. Decizia de comasare a unor instituții publice și de reducere a personalului a dus deja la închiderea Centrului de Detenție din Craiova.

Revolta ia amploare. Funcționarii continuă protestele

„Prin acest protest ne dorim sa avem niște cifre concrete referitoare la această reformă. Ne dorim o reformă reală, nu una de fațadă.

Aici chiar se pot modela destine. Aici chiar se pot schimba acești copii, pot deveni niște adulți responsabili în viață.”, spun protestatarii.

Situația este tensionată și în Maramureș, unde angajații din administrație au ieșit în stradă.

„De ce, domnule premier, de ce să fim drepți cu dumneavoastră? Când dumneata lunar îți iei indemnizația de premier? Pentru dumneavoastră sunt fonduri. Nu s-a pus niciodată problema, așa-i? Noi suntem niște furnici.

Mă interesează ca România să fie un stat de drept, nu un stat de drepți. Mă interesează ca românii să fie respectați. Fac apel să nu uite că au datoria să susțină ceea ce facem. Și nu dorim să ne umilim, dar ne umiliți dumneavoastră.

Să-și fie rușine, domnule premier! Asta nu este dreptate! Nu este o zi bună pentru nimeni. Probabil nici României nu este o zi bună.”, spun oamenii.

În timp ce Guvernul promite eficientizarea sistemului, oamenii se tem de un val masiv de concedieri și de tăieri care vor afecta direct serviciile publice.